Совбез ООН созывает экстренное заседание по Идлибу
Совет безопасности Организации Объединенных Наций созывает экстренное заседание в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Об этом сообщает информационное агентство Аnadolu со ссылкой на источники в дипломатическом окружении.
Инициаторами совещания выступили Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Бельгия, Эстония и Доминиканская Республика. Заседание состоится вечером, 28 февраля.
"Мы поддерживаем усилия нашего союзника по НАТО Турцию касательно переговоров о немедленном и прочном прекращении огня в Идлибе, что крайне необходимо для того, чтобы эта и без того опасная ситуация не ухудшилась. Сегодня в Нью-Йорке состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН", – объявил в пятницу министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
По его словам, последние события подтвердили безрассудный и жестокий характер наступления, который ведется в Идлибе режим диктатора Башара Асада и Россией.
"Нет никакого оправдания такому вопиющему пренебрежению международным правом или элементарной человеческой порядочностью. Опираясь на новые санкции, объявленные ранее в этом месяце, мы будем работать с нашими партнерами, чтобы еще больше закрутить этот винт, пока преступления не прекратятся", – добавил глава британского МИД.