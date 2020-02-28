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Столтенберг: НАТО поможет Турции защититься от атак Дамаска | Фото:28.02 18:31   MIGnews.com

Столтенберг: НАТО поможет Турции защититься от атак Дамаска

Североатлантический альянс полностью солидарен с Турцией в связи с последними кровопролитными событиями в сирийской провинции Идлиб.

Такое заявление 28 февраля сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам внеочередного заседания.

"Сегодняшняя встреча – это явный знак солидарности с Турцией. Турция является ценным союзником НАТО, наиболее пострадавшим от ужасного конфликта в Сирии", – объявил Столтенберг.

По его словам, НАТО продолжает поддерживать Анкару рядом мер, среди которых, в том числе усиление противовоздушной обороны.

"Это помогает Турции противостоять угрозе ракетных ударов со стороны Сирии", — добавил Столтенберг, выразив соболезнования в связи с гибелью военнослужащих.

Кроме того, генсек НАТО призвал Москву и Дамаск немедленно прекратить наступление и уважать международное право.

"Все стороны должны способствовать снижению напряженности, предотвращению дальнейшего усугубления крайне опасной обстановки и ужасающей гуманитарной ситуации, которые сложились в регионе", – констатировал он.


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