Столтенберг: НАТО поможет Турции защититься от атак Дамаска

По его словам, НАТО продолжает поддерживать Анкару рядом мер, среди которых, в том числе усиление противовоздушной обороны.
"Это помогает Турции противостоять угрозе ракетных ударов со стороны Сирии", — добавил Столтенберг, выразив соболезнования в связи с гибелью военнослужащих.
Кроме того, генсек НАТО призвал Москву и Дамаск немедленно прекратить наступление и уважать международное право.
"Все стороны должны способствовать снижению напряженности, предотвращению дальнейшего усугубления крайне опасной обстановки и ужасающей гуманитарной ситуации, которые сложились в регионе", – констатировал он.