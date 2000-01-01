28.02 18:04 MIGnews.com

Выписанный в Японии израильтянин вернулся зараженным

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В пятницу, 28 февраля, очередной пассажир круизного лайнера Diamond Princess из Израиля дал положительный результат на коронавирус.Это произошло спустя несколько часов после его прибытия на родину самолетом Turkish Airlines из Японии с пересадкой в Стамбуле."У пассажира лайнера, который вернулся из Японии, где он был освобожден от госпитализации, был получен положительный анализ на коронавирус в Израиле. Он будет изолирован в клиническом центре "Шиба", – сказано в сообщении Министерства здравоохранения.На данный момент неизвестно, по какой причине израильтянина выпустили из больницы, пока он был носителем коронавируса. По сообщениям СМИ, официальные лица объявили, что этот человек здоров.Минздрав поручил всем пассажирам, которые прибыли в Тель-Авив рейсом TK784 вместе с зараженным, пройти обязательный карантин в течение 14 дней.Израильтянин стал одним из четырех граждан страны, госпитализированных в Японии после того, как у них был диагностирован смертоносный вирус нового типа. Двое – были выписаны и вернулись в Израиль, еще один остается в больнице.Одиннадцать других граждан, которые находились на круизном лайнере, вернулись домой на частном самолете после того, как их тесты на вирус были отрицательными. Их разместили на карантине в медицинском центре "Шиба". С момента возвращения два пациента дали положительный результат на COVID-19.Также коронавирус был выявлен у израильтянина, вернувшегося из Италии, и у его жены. Они проходят лечение в медцентре "Шиба".