Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Amnesty International: Асад и Путин убивают мирных жителей | Фото:28.02 17:32   MIGnews.com

Amnesty International: Асад и Путин убивают мирных жителей

Войска лояльные сирийскому диктатору Башару Асаду, которые под прикрытием самолетов военно-космических сил Российской Федерации годами уничтожают мирное население собственной страны, должны немедленно прекратить свои противоправные действия.

С соответствующим требованием выступила директор неправительственной организации Amnesty International по Ближнему Востоку и Северной Африке Хеба Морайеф.

По ее словам, диктаторский режим Асада вот уже почти десятилетие систематически нарушает все возможные военные конвенции, целенаправленно расправляясь с мирными жителями.

"Атаки сирийских войск под прикрытием российской авиации – это часть уже отработанной тактики по систематическому убийству гражданского населения. Это нельзя квалифицировать иначе, как военные преступления и преступления против человечности. Мы призываем войска РФ и Асада прекратить нападки на гражданское население и прочие нарушения прав человека. Все стоящие за такими преступлениями должны предстать перед судом и понести заслуженное наказание", - резюмировала представительница НПО.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:11
Турки объявили о встрече Путина и Эрдогана: в Кремле молчат
16:50
Министр обороны Украины выразил соболезнования Турции
16:29
Конгрессмен: Турции нужно помочь защищать сирийцев от Асада
16:08
ООН не в курсе о "турецком коридоре" для беженцев из Сирии
15:47
Украинка с Diamond Princess излечилась от коронавируса
15:26
СМИ: Турция понесла серьезные потери еще и в Ливии
14:55
Лавров хочет, чтобы Турция бросила своих союзников в Идлиб
14:34
Коронавирус обнаружили в Нидерландах и Азербайджане
13:58
РФ экстренно послала к берегам Сирии ракетоносцы из Крыма
13:37
Иран и Россия консультируются по ядерному сотрудничеству
13:22
Женщина прилетела в Украину из Италии с высокой температурой
13:16
Журналист объяснил, почему Кремлю нельзя доверять
13:11
Папа Римский заболел после встречи с прихожанами в масках
12:55
Сирийская мясорубка: турки "перемалывают" войска Асада  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus