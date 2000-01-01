28.02 17:32 MIGnews.com

Amnesty International: Асад и Путин убивают мирных жителей

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Войска лояльные сирийскому диктатору Башару Асаду, которые под прикрытием самолетов военно-космических сил Российской Федерации годами уничтожают мирное население собственной страны, должны немедленно прекратить свои противоправные действия.С соответствующим требованием выступила директор неправительственной организации Amnesty International по Ближнему Востоку и Северной Африке Хеба Морайеф.По ее словам, диктаторский режим Асада вот уже почти десятилетие систематически нарушает все возможные военные конвенции, целенаправленно расправляясь с мирными жителями."Атаки сирийских войск под прикрытием российской авиации – это часть уже отработанной тактики по систематическому убийству гражданского населения. Это нельзя квалифицировать иначе, как военные преступления и преступления против человечности. Мы призываем войска РФ и Асада прекратить нападки на гражданское население и прочие нарушения прав человека. Все стоящие за такими преступлениями должны предстать перед судом и понести заслуженное наказание", - резюмировала представительница НПО.