28.02 16:29 MIGnews.com

Конгрессмен: Турции нужно помочь защищать сирийцев от Асада

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Власти Соединенных Штатов Америки должны оказать Турции всю необходимую помощь, чтобы Анкара смогла эффективно защищать мирное население Сирии от уничтожения войсками диктаторского режима Башара Асада.Об этом в пятницу, 28 декабря, заявил член Палаты представителей США от Демократической партии Стен Хойер."Ситуация в Сирии достаточно жуткая. Катастрофа, которая сейчас разворачивается в Идлибе – и вовсе ужасна. Миллионы женщин и детей вынуждены покидать родной дом и пускаться в бега, но им при этом некуда податься", - заявил Хойер.По его словам, США просто обязаны сотрудничать с Турцией, чтобы защитить мирных жителей Сирии от кровожадного режима Асада."Нужно принимать неотложные меры и делать это в экстренном порядке", - резюмировал Хойер.