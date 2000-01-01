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Конгрессмен: Турции нужно помочь защищать сирийцев от Асада | Фото:28.02 16:29   MIGnews.com

Конгрессмен: Турции нужно помочь защищать сирийцев от Асада

Власти Соединенных Штатов Америки должны оказать Турции всю необходимую помощь, чтобы Анкара смогла эффективно защищать мирное население Сирии от уничтожения войсками диктаторского режима Башара Асада.

Об этом в пятницу, 28 декабря, заявил член Палаты представителей США от Демократической партии Стен Хойер.

"Ситуация в Сирии достаточно жуткая. Катастрофа, которая сейчас разворачивается в Идлибе – и вовсе ужасна. Миллионы женщин и детей вынуждены покидать родной дом и пускаться в бега, но им при этом некуда податься", - заявил Хойер.

По его словам, США просто обязаны сотрудничать с Турцией, чтобы защитить мирных жителей Сирии от кровожадного режима Асада.

"Нужно принимать неотложные меры и делать это в экстренном порядке", - резюмировал Хойер.


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