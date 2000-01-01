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Министр обороны Украины выразил соболезнования Турции 28.02 16:50   MIGnews.com

Министр обороны Украины выразил соболезнования Турции

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк выразил соболезнования Турции в связи с потерями, которые понесли турецкие вооруженные силы в результате атаки в Сирии.

"Сегодня утром говорил по телефону с министром национальной обороны Турецкой Республики господином Хулуси Акар. Выразил соболезнования по поводу гибели и ранения турецких военных в результате обстрела, совершенного режимом Башара Асада при поддержке вооруженных сил России в Сирийской Арабской Республике. Мы разделяем чувство скорби со всеми, кто потерял родных и близких во время тех трагических событий", - написал министр на своей странице в Facebook.

"От имени Минобороны и от себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки в это нелегкое минуту семьям погибших, а раненым турецким военнослужащим желаю скорейшего выздоровления.". - резюмировал он.


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