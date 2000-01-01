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ООН не в курсе о `турецком коридоре` для беженцев из Сирии | Фото:28.02 16:08   MIGnews.com

ООН не в курсе о "турецком коридоре" для беженцев из Сирии

Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев не получало от властей Турции никаких извещений о намерениях беспрепятственно пропускать через европейские границы беженцев из Сирии.

Об этом заявил представитель УВКБ ООН Бабар Балоч в комментарии для информационного агентства Reuters.

По словам чиновника, в ООН не заметили огромного потока сирийских беженцев, отправившихся к границе Турции и Греции, или другими странами Европы.

Стоит отметить, что с начала года турецко-греческую границу пересекли 6 тысяч сирийцев, или примерно по 100 человек в день.


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