28.02 16:08 MIGnews.com

ООН не в курсе о "турецком коридоре" для беженцев из Сирии

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Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев не получало от властей Турции никаких извещений о намерениях беспрепятственно пропускать через европейские границы беженцев из Сирии.Об этом заявил представитель УВКБ ООН Бабар Балоч в комментарии для информационного агентства Reuters.По словам чиновника, в ООН не заметили огромного потока сирийских беженцев, отправившихся к границе Турции и Греции, или другими странами Европы.Стоит отметить, что с начала года турецко-греческую границу пересекли 6 тысяч сирийцев, или примерно по 100 человек в день.