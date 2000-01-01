28.02 15:26 MIGnews.com

СМИ: Турция понесла серьезные потери еще и в Ливии

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Боевики так называемой "Ливийской национальной армии" генерала Халифы Хафтара нанесли артиллерийский удар по базе дислокации подразделений Вооруженных сил Турции "Майтика".Объект, расположенный к востоку от ливийской столицы Триполи, передан в распоряжение турецкой армии международно-признанным правительством страны, сообщает местное издание "Аль-Марсад".Как заявил один из главарей ЛНА Аль-Мабрука аль-Газви, в результате артиллерийского налета погибли по меньшей мере 10 турецких военнослужащих.Отметим, в ночь на среду, 26 февраля, боевики Хафтара уже наносили удары из тяжелой артиллерии, а несколькими часами ранее якобы и вовсе сбили к югу от Триполи турецкий ударный БПЛА дальнего радиуса действия Bayraktar.