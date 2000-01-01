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Лавров хочет, чтобы Турция бросила своих союзников в Идлиб | Фото:28.02 14:55   MIGnews.com

Лавров хочет, чтобы Турция бросила своих союзников в Идлиб

Мирное урегулирование конфликта в Сирии якобы возможно лишь при условии отказа Анкары от поддержки протурецких боевиков и прекратит идти с ними на некие компромиссы.

Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с его люксембургским коллегой Жаном Ассельборном, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

По его словам, Кремль ратует за урегулирование сирийского конфликта путем налаживания политического диалога, однако РФ якобы не может запретить сирийскому диктатору Башару Асаду отвечать протурецким боевикам, несмотря на то, что действия Дамаска нарушают сочинские соглашения по созданию в провинции Идлиб так называемой зоны деэскалации.

"Мы выступаем против каких-либо компромиссов с террористами, поднявшими голову после разразившейся в 2011 году "арабской весны", — заявил Лавров, добавив, что Москва выступает за политический диалог между всеми замешанными в сирийском конфликте сторонами.

Он также пожаловался, что некие "внешние игроки" якобы готовы сотрудничать в достижении мира только "когда гром грянул".


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