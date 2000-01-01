28.02 13:58 MIGnews.com

РФ экстренно послала к берегам Сирии ракетоносцы из Крыма

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Командование черноморского флота Российской Федерации приняло решение передислоцировать к берегам Сирии два ракетных крейсера "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" на фоне ухудшения турецко-российских отношений и эскалации конфликта в провинции Идлиб.Об этом сообщил официальный представитель ЧФ РФ Алексей Рулев, передает пресс-служба военного ведомства.По его словам, корабли, которые по состоянию на 9 утра пятницы, 28 февраля, успешно прошли турецкие проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря, якобы оснащены высокоточными крылатыми ракетами типа "Калибр-НК"."Корабли должны войти в состав сил постоянной группировки Военно-морского флота РФ в Средиземном море. Третий фрегат ЧФ данной серии – "Адмирал Эссен", выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года ", – подчеркнул Рулев, отметив, что попутно экипажи кораблей провели маневры на полигонах боевой подготовки ЧФ РФ.Стоит отметить, что вышеуказанные ракетоносцы уже неоднократно участвовали в выполнении боевых операций в этом же регионе.