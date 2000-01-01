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Украина крайне обеспокоена ситуацией в Идлибе 28.02 12:41   MIGnews.com

Украина крайне обеспокоена ситуацией в Идлибе

Министерство иностранных дел Украины заявило, что Украина крайне обеспокоена обостренной ситуацией в Идлибе.

Соответствующее сообщение было размещено на официальной странице МИД Украины.

"Украина глубоко обеспокоена существенной эскалацией ситуации в Идлибе и осуждает действия режима Б.Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает и оказывает ему всяческое содействие, в результате чего гибнут как военные, так и гражданские.

Выражаем искренние соболезнования турецкой стороне, которая потеряла своих военных, и солидаризируемся с позицией НАТО и мирового сообщества, которая призывает к немедленному прекращению насилия и выполнению предварительно достигнутых договоренностей в рамках урегулирования сирийского вопроса. Страданиям людей должен быть положен конец и предотвращена очередная гуманитарная катастрофа в Сирии",- говорится в сообщении.


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