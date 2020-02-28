28.02 12:55 MIGnews.com

Сирийская мясорубка: турки "перемалывают" войска Асада

The #Turkish army Reply to the bombing of the observation post in #Idlib pic.twitter.com/5RBXa6KYfs — Happening Now (@HappeningNow__) February 28, 2020

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Вооруженные силы Турции в ответ на уничтожение своей колонны, в результате чего были убиты и ранены около сотни турецких военнослужащих, нанесли по позициям лояльных сирийскому диктатору Башару Асаду войск в провинции Идлиб массированные артиллерийские удары.Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар прибывший в провинцию Хатай, которая граничит с сирийским Идлибом.Мало того, подразделения турецкой армии также атаковали противника с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов. В одной только провинции Идлиб под удар попали больше двухсот объектам сил асадовского режима.Так, по данным официальной Анкары, лишь в зоне деэскалации уничтожены 5 вертолетов, 23 танка, 23 единицы буксируемой и самоходной артиллерии, зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1-2" (SA-17 по классификации НАТО), зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1" (SA-22). Кроме того, асадовцы потеряли более 300 человек убитыми и раненными.Чиновник также добавил, что удары по турецким позициям наносились несмотря на то, что Москва была заранее оповещена о местах дислокации частей турецкой армии. А на момент авиаудара в секторе не было ни единого представителя протурецких боевиков."Удары по позициям турецких военных в Идлибе продолжались несмотря на предупреждение Анкары. Но и это еще не все, они умышлено били не только по военным машинам, но и по каретам скорой помощи", - подчеркнул министр обороны.