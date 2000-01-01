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Зараженный коронавирусом 3 дня торговал в детском магазине 28.02 11:32   MIGnews.com

Зараженный коронавирусом 3 дня торговал в детском магазине

Министерство здравоохранения опубликовало новые подробности о человеке, заразившемся коронавирусом в Италии.

Мужчина является владельцем магазина игрушек  Ха Пират Ха Адом в Ор Йехуда.

Мужчина вернулся из Италии рейсом LY382 компании El Al 23 февраля.

Уже вечером 23 февраля мужчина работал в своем магазине. Он также работал там два полных дня 24 и 25 февраля. 

24 февраля он посетил синагогу улице Нога в поселении Ирис.

Утром 28 февраля министерство здравоохранения также подтвердило, что его жена заражена коронавирусом. Она помещена в изоляцию.

Муниципалитет Ор Йехуда издал распоряжение о том, что все лица, находившиеся в контакте с зараженным должны немедленно остаться в изоляции в своих домах. на срок 14 дней.

Инструкции министерства здравоохранения устанавливают, что изоляции подлежит любой человек, находившийся на расстоянии менее двух метров от зараженного на протяжении 15 минут. Таки люди должны немедленно сообщить о себе по горячей линии министерства здравоохранения *5400.


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