28.02 12:13 MIGnews.com

СМИ: Израиль подключился к "сокращению" войск Асада

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Штурмовые вертолеты Армии обороны Израиля якобы нанесли ракетные удары по позициям сил, лояльных сирийскому диктатору Башару Асаду.Инцидент произошел в ночь на пятницу, 28 февраля, сообщает полуофициальное сирийское информационное агентство SANA.По информации издания, авиаудары якобы пришлись по позициям правительственных войск в провинции Эль-Кунейтра, расположенные всего в 65 километрах от Дамаска.В результате авианалета ранения получили трое военных.Не было немедленного ответа от израильской армии, которая редко признает удары, проведенные в Сирии.Вертолеты ЦАХАЛ якобы зашли на атаку со стороны Голанских высот.