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СМИ: Израиль подключился к `сокращению` войск Асада | Фото:28.02 12:13   MIGnews.com

СМИ: Израиль подключился к "сокращению" войск Асада

Штурмовые вертолеты Армии обороны Израиля якобы нанесли ракетные удары по позициям сил, лояльных сирийскому диктатору Башару Асаду.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 28 февраля, сообщает полуофициальное сирийское информационное агентство SANA.

По информации издания, авиаудары якобы пришлись по позициям правительственных войск в провинции Эль-Кунейтра, расположенные всего в 65 километрах от Дамаска.

В результате авианалета ранения получили трое военных.

Не было немедленного ответа от израильской армии, которая редко признает удары, проведенные в Сирии.

Вертолеты ЦАХАЛ якобы зашли на атаку со стороны Голанских высот.


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