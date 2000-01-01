28.02 12:13 MIGnews.com
СМИ: Израиль подключился к "сокращению" войск Асада
Штурмовые вертолеты Армии обороны Израиля якобы нанесли ракетные удары по позициям сил, лояльных сирийскому диктатору Башару Асаду.
Инцидент произошел в ночь на пятницу, 28 февраля, сообщает полуофициальное сирийское информационное агентство SANA.
По информации издания, авиаудары якобы пришлись по позициям правительственных войск в провинции Эль-Кунейтра, расположенные всего в 65 километрах от Дамаска.
В результате авианалета ранения получили трое военных.
Не было немедленного ответа от израильской армии, которая редко признает удары, проведенные в Сирии.
Вертолеты ЦАХАЛ якобы зашли на атаку со стороны Голанских высот.
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