Анкара: террористический режим Асада за все заплатит сполна
Террористический режим сирийского диктатора Башара Асада сполна заплатит за авиаудар по колонне Вооруженных сил Турции на территории идлибской зоны деэскалации, в результате которой погибли и получили ранения около сотни турецких военнослужащих.
Об этом в пятницу, 28 февраля, заявил вице-президент Турции Фуат Октай, передает местное информационное агентство "Анадолу".
"Сирийский режим дорого заплатит за коварное нападение на военнослужащих турецкой армии", — заявил чиновник.
Октай подчеркнул, что президент Сирии Башар Асад уже гарантировал себе место в учебниках истории как главарь террористического государства и военный преступник.