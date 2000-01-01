28.02 11:52 MIGnews.com

Анкара: террористический режим Асада за все заплатит сполна

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Террористический режим сирийского диктатора Башара Асада сполна заплатит за авиаудар по колонне Вооруженных сил Турции на территории идлибской зоны деэскалации, в результате которой погибли и получили ранения около сотни турецких военнослужащих.Об этом в пятницу, 28 февраля, заявил вице-президент Турции Фуат Октай, передает местное информационное агентство "Анадолу"."Сирийский режим дорого заплатит за коварное нападение на военнослужащих турецкой армии", — заявил чиновник.Октай подчеркнул, что президент Сирии Башар Асад уже гарантировал себе место в учебниках истории как главарь террористического государства и военный преступник.