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Анкара: террористический режим Асада за все заплатит сполна | Фото:28.02 11:52   MIGnews.com

Анкара: террористический режим Асада за все заплатит сполна

Террористический режим сирийского диктатора Башара Асада сполна заплатит за авиаудар по колонне Вооруженных сил Турции на территории идлибской зоны деэскалации, в результате которой погибли и получили ранения около сотни турецких военнослужащих.

Об этом в пятницу, 28 февраля, заявил вице-президент Турции Фуат Октай, передает местное информационное агентство "Анадолу".

"Сирийский режим дорого заплатит за коварное нападение на военнослужащих турецкой армии", — заявил чиновник.

Октай подчеркнул, что президент Сирии Башар Асад уже гарантировал себе место в учебниках истории как главарь террористического государства и военный преступник.


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