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Поток сирийских беженцев хлынул к турецко-греческой границе | Фото:28.02 10:49   MIGnews.com

Поток сирийских беженцев хлынул к турецко-греческой границе

Целые толпы беженцев из Сирии устремились к границе между Турцией и Грецией, чтобы искать в странах Европейского Союза убежища.

Соответствующее видео опубликовали турецкие журналисты в социальной сети Twitter.

Мало того, Анкара даже обеспечила людей бесплатными автобусами до границы, а пограничники рекомендуют им пересекать границу по морю, чтобы избежать проблем с принимающей стороной.

Стоит отметить, что президент Турции Рэджеп Эрдоган по итогам шестичасового заседания Совета Безопасности объявил о введении в стране правового режима военного положения.



Кроме того, решено было в течение 72 часов открыть границы со странами Европы для сирийских беженцев, чтобы таким образом вынудить европейских лидеров оказывать значительное давление на Кремль.


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