28.02 10:49 MIGnews.com

Поток сирийских беженцев хлынул к турецко-греческой границе

Footage showing that refugees in Turkey are walking to Turkish border with Greece.



• NTV reported that some of them were brought by free busses to the border area

• One refugee said border guards advised them to use sea entrance to get to Greecepic.twitter.com/gA7KLQk08i — Happening Now (@HappeningNow__) February 28, 2020

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Целые толпы беженцев из Сирии устремились к границе между Турцией и Грецией, чтобы искать в странах Европейского Союза убежища.Соответствующее видео опубликовали турецкие журналисты в социальной сети Twitter.Мало того, Анкара даже обеспечила людей бесплатными автобусами до границы, а пограничники рекомендуют им пересекать границу по морю, чтобы избежать проблем с принимающей стороной.Стоит отметить, что президент Турции Рэджеп Эрдоган по итогам шестичасового заседания Совета Безопасности объявил о введении в стране правового режима военного положения.Кроме того, решено было в течение 72 часов открыть границы со странами Европы для сирийских беженцев, чтобы таким образом вынудить европейских лидеров оказывать значительное давление на Кремль.