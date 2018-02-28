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В Скопье митингуют против переименования Македонии 28.02 22:21   MIGnews.com

В Скопье митингуют против переименования Македонии

Тысячи недовольных македонцев заполнили улицы Скопье, таким образом, они демонстрируют свое недовольство – выступают против возможного переименования страны, которое инициировала Грецией.

Сообщается, что организатором акции протеста выступили Всемирный македонский конгресс и парочка других организаций, обвинив правительство премьер-министра Зорана Заева, и главную оппозиционную националистическую партию VMRO-DPMNE. Люди считают, что управленцы предали нацинтересы Македонии. Активисты требуют прекратить диалог с Грецией, пишет УраИнформ.

Отметим, Македония ведет с Грецией многолетнюю дискуссию о названии страны. Сейчас Афины блокируют евроатлантические устремления македонцев, ведь греки уверены, что Македония присвоила себе имя одного из северных регионов Греции.

Ранее, в Македонии выбрали четыре варианта названия страны, чтобы решить спор с Грецией, а представил названия премьер Зоран Заев.
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