В Скопье митингуют против переименования Македонии
Тысячи недовольных македонцев заполнили улицы Скопье, таким образом, они демонстрируют свое недовольство – выступают против возможного переименования страны, которое инициировала Грецией.
Сообщается, что организатором акции протеста выступили Всемирный македонский конгресс и парочка других организаций, обвинив правительство премьер-министра Зорана Заева, и главную оппозиционную националистическую партию VMRO-DPMNE. Люди считают, что управленцы предали нацинтересы Македонии. Активисты требуют прекратить диалог с Грецией, пишет УраИнформ.
Отметим, Македония ведет с Грецией многолетнюю дискуссию о названии страны. Сейчас Афины блокируют евроатлантические устремления македонцев, ведь греки уверены, что Македония присвоила себе имя одного из северных регионов Греции.
Ранее, в Македонии выбрали четыре варианта названия страны, чтобы решить спор с Грецией, а представил названия премьер Зоран Заев.