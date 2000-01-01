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Позиции ЦАХАЛа обстреляли на Западном берегу 28.02 08:58   MIGnews.com

Позиции ЦАХАЛа обстреляли на Западном берегу

Во вторник вечером, 27 февраля, неизвестные открыли огонь по позициям ЦАХАЛа на Западном берегу. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа в среду, 28 февраля.

Инцидент произошёл возле города Аль-Бирех, что к северу от Иерусалима.

Отмечается, что никто из израильских солдат не пострадал. Также не было нанесено никакого ущерба.

В ЦАХАЛе заявили, что военные нашли несколько снарядов возле армейского поста.

На данный момент, военные прочесывают местность в поисках террористов.

Ранее палестинские группировки призвали сторонников к столкновениям с израильскими силами безопасностями в знак протеста против решения администрации США признать Иерусалим столицей Израиля и перемещения посольства в город.
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