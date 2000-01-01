28.02 08:58 MIGnews.com

Позиции ЦАХАЛа обстреляли на Западном берегу

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Во вторник вечером, 27 февраля, неизвестные открыли огонь по позициям ЦАХАЛа на Западном берегу. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа в среду, 28 февраля.Инцидент произошёл возле города Аль-Бирех, что к северу от Иерусалима.Отмечается, что никто из израильских солдат не пострадал. Также не было нанесено никакого ущерба.В ЦАХАЛе заявили, что военные нашли несколько снарядов возле армейского поста.На данный момент, военные прочесывают местность в поисках террористов.Ранее палестинские группировки призвали сторонников к столкновениям с израильскими силами безопасностями в знак протеста против решения администрации США признать Иерусалим столицей Израиля и перемещения посольства в город.