Позиции ЦАХАЛа обстреляли на Западном берегу

Во вторник вечером, 27 февраля, неизвестные открыли огонь по позициям ЦАХАЛа на Западном берегу. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа в среду, 28 февраля.
Инцидент произошёл возле города Аль-Бирех, что к северу от Иерусалима.
Отмечается, что никто из израильских солдат не пострадал. Также не было нанесено никакого ущерба.
В ЦАХАЛе заявили, что военные нашли несколько снарядов возле армейского поста.
На данный момент, военные прочесывают местность в поисках террористов.
Ранее палестинские группировки призвали сторонников к столкновениям с израильскими силами безопасностями в знак протеста против решения администрации США признать Иерусалим столицей Израиля и перемещения посольства в город.