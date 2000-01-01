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Полицейский, избивший солдата-эфиопа, не будет наказан | Фото: Хаим Цах/ GPO01.03 07:11   MIGnews.com

Полицейский избил солдата-эфиопа и избежал наказания

Верховный суд Израиля отклонил ходатайство против сделки о признании вины, подписанной полицейским, которого сняли на камеру во время избиения солдата ЦАХАЛа эфиопского происхождения Дамаса Пакада почти 3 года назад в Холоне.

В рамках сделки с правосудием полицейский признает все пункты обвинительного заключения, взамен на что не будет осужден или приговорен к тюремному сроку. Его будет ждать лишь штраф и выговор.

"Даже если со стороны истца имеются какие-либо претензии к серьезности действий, приписываемых полицейскому, этого недостаточно для оправдания нашего вмешательства в решение генерального прокурора по данному вопросу, поскольку, на мой взгляд, это будет необоснованно", - говорится в заключении судьи Йорама Данцигера.

В то же время он отметил, что, может быть, было бы правильнее предъявить полицейскому обвинения.

"Публикация журналистами видеоматериалов, задокументировавших происшествие, затронула израильское общество за больное, что, вне всякого сомнения, вызывает у общественности большую заинтересованность к данному вопросу и его итогам. Возможно, было бы правильнее принять другое решение относительно обвинительного акта", - писал он.

Судья отметил, что ответственность за непредъявление обвинений в произошедшем лежит не на бывшем юридическом советнике правительства Йехуде Вайнштейне, а на отношении гособвинения к делу.
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