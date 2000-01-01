Полицейский избил солдата-эфиопа и избежал наказания

В рамках сделки с правосудием полицейский признает все пункты обвинительного заключения, взамен на что не будет осужден или приговорен к тюремному сроку. Его будет ждать лишь штраф и выговор.
"Даже если со стороны истца имеются какие-либо претензии к серьезности действий, приписываемых полицейскому, этого недостаточно для оправдания нашего вмешательства в решение генерального прокурора по данному вопросу, поскольку, на мой взгляд, это будет необоснованно", - говорится в заключении судьи Йорама Данцигера.
В то же время он отметил, что, может быть, было бы правильнее предъявить полицейскому обвинения.
"Публикация журналистами видеоматериалов, задокументировавших происшествие, затронула израильское общество за больное, что, вне всякого сомнения, вызывает у общественности большую заинтересованность к данному вопросу и его итогам. Возможно, было бы правильнее принять другое решение относительно обвинительного акта", - писал он.
Судья отметил, что ответственность за непредъявление обвинений в произошедшем лежит не на бывшем юридическом советнике правительства Йехуде Вайнштейне, а на отношении гособвинения к делу.