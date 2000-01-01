28.02 21:24 MIGnews.com

Во Франции задержали насильника с 30-летним стажем

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Во Франции поймали серийного насильника, совершающего преступления на протяжении 30 лет, сообщает L'Express.По данным полиции, насильник за период с 1998 по 2018 год изнасиловал или домогался до 40 женщин во Франции и Бельгии. Во время допроса преступник свои действия объяснил импульсом, который он не в силах сдерживать.Насильник действовал всегда по одной и той же программе: он набрасывался на своих жертв рано утром подходя к ним сзади. Мужчина всегда скрывал свое лицо и носил на руках перчатки.Арестовать его удалось после последнего его нападения, совершенное в феврале в Бельгии. Тогда автомобиль насильника удалось идентифицировать благодаря видеокамере, которая зафиксировала подозрительные действия мужчины. Полученную информацию передали в правоохранительные органы Франции. В итоге они по номерам транспортного средства смоги идентифицировать преступника и выйти на его следы.По данным газеты, преступник оказался бывшим футболистов, тренером и президентом футбольного клуба коммуны Пон-сюр-Самбре. Родственники 50-летнего арестованного даже не и догадывались о его криминальном хобби, а его друзья всегда считали его хорошим отцом, заботливым мужем и прекрасным человеком.