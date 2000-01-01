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28.02 21:49   MIGnews.com

Фигурантов дела секс-тренингов в Таиланде ожидает депортация

Задержанных россиян в Таиланде за проведение секс-тренингов, депортируют из королевства и внесут в черный список. Об этом пишет Вangkokpost, ссылаясь на иммиграционную полицию.

В правоохранительных органах страны сообщили, что на данный момент граждане России находятся под стражей, их обвиняют в работе без разрешения и незаконном пребывании на территории государства. Задержанных депортируют и внесут в черный список сразу же после суда. Однако на какой срок им запретят въезжать в Таиланд, пока неизвестно.

Как сообщал ранее Mignews.ru, таиландские силовики задержали 10 россиян, которые проводили секс-тренинги в своем гостиничном номере. Организатором необычных тренингов оказались Александр Кириллов (более известный под псевдонимом Лесли) и Анастасия Вашукевич (она же Настя Рыбка). Позднее Рыбка опасаясь за свою жизнь, обратилась к американской прессе с видеообращением, опубликованным в социальной сети, в котом пообещала дать сведения о вмешательстве РФ в американские выборы, если ей помогут выйти из тюрьмы.
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