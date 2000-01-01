Отставка главы иранской федерации: не могу лгать об Израиле
Президент Федерации борьбы Ирана, бывший олимпийский медалист Расул Хадем объявил, что уходит в отставку, раскритиковав власти Исламской республики в том, что спортсмены вынуждены платить цену за спарринги с соперниками из Израиля.
В своем пояснительной записке, опубликованной на сайте федерации, Хадем заявил, что вынужден покинуть должность из-за оказываемого на него давления, в связи с его "странным складом ума", который дорого обходится федерации.
"Мне пора уходить. Это нелегко сказать, но вы должны это принять … Я не могу лгать. Иногда лучшим способом противостояния является не противиться. Ответом на многие вопросы послужит случившееся в прошлом", - пишет он, пожелав будущим спортсменам, чтобы их уважали и не отделяли от международного сообщества.
После отставки президента Федерации борьбы об аналогичном решении заявили председатели многих местных советов по вольной и греко-римской борьбе.
Стоит отметить, 45-летнего Расула Хадема переизбрали главой Федерации борьбы лишь в декабре прошлого года.
В прошлом спортсмен уже критиковал власти ИРИ за подход в отношении против соперников из Израиля. Ранее он призывал правительство, раз уж оно обязывает избегать израильских соперников, "вести себя ответственно и с честь принимать последствия".