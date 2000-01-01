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Отставка главы иранской федерации: не могу лгать об Израиле 28.02 19:27   MIGnews.com

Отставка главы иранской федерации: не могу лгать об Израиле

Президент Федерации борьбы Ирана, бывший олимпийский медалист Расул Хадем объявил, что уходит в отставку, раскритиковав власти Исламской республики в том, что спортсмены вынуждены платить цену за спарринги с соперниками из Израиля.

В своем пояснительной записке, опубликованной на сайте федерации, Хадем заявил, что вынужден покинуть должность из-за оказываемого на него давления, в связи с его "странным складом ума", который дорого обходится федерации.

"Мне пора уходить. Это нелегко сказать, но вы должны это принять … Я не могу лгать. Иногда лучшим способом противостояния является не противиться. Ответом на многие вопросы послужит случившееся в прошлом", - пишет он, пожелав будущим спортсменам, чтобы их уважали и не отделяли от международного сообщества.

После отставки президента Федерации борьбы об аналогичном решении заявили председатели многих местных советов по вольной и греко-римской борьбе.

Стоит отметить, 45-летнего Расула Хадема переизбрали главой Федерации борьбы лишь в декабре прошлого года.

В прошлом спортсмен уже критиковал власти ИРИ за подход в отношении против соперников из Израиля. Ранее он призывал правительство, раз уж оно обязывает избегать израильских соперников, "вести себя ответственно и с честь принимать последствия".

Хадем подал в отставку на фоне наказания иранского борца Алирезы Карими-Махиани, который умышленно проиграл поединок, чтобы избежать спарринга с израильским соперником, за что ему в течение 6 месяцев запретили участвовать в международных соревнованиях.
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