Столкновение поездов в Египте: число жертв возросло до 19
Число погибших при столкновении двух поездов в Египте возросло до 19 человек, 38 пострадавших. Об этом сообщает газета "Ар-Расд" в Twitter.
По предварительным данным, происшествие произошло в провинции Бохрейра на одной из железнодорожных станций. Два вагон отцепились от пассажирского поезда и упали на колеи перед приближающимся товарным поездом.
Минздрав страны отмечает, что число погибших и пострадавших может еще увеличится.
Ранее Mignews.ru сообщалось о 10 погибших и 15 пострадавших.