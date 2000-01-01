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Фото из Twitter: بوابة الوفد‏ 28.02 17:26   MIGnews.com

Столкновение поездов в Египте: число жертв возросло до 19

Число погибших при столкновении двух поездов в Египте возросло до 19 человек, 38 пострадавших. Об этом сообщает газета "Ар-Расд" в Twitter.

По предварительным данным, происшествие произошло в провинции Бохрейра на одной из железнодорожных станций. Два вагон отцепились от пассажирского поезда и упали на колеи перед приближающимся товарным поездом.

Минздрав страны отмечает, что число погибших и пострадавших может еще увеличится.

Ранее Mignews.ru сообщалось о 10 погибших и 15 пострадавших.
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