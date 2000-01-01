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Фото: pixabay28.02 12:56   MIGnews.com

Британка написала роман и задушила проволокой аутиста

Власти Австралии Джемму Лилли приговорили к пожизненному заключению за убийство подростка-аутиста. Уроженку Британии обвинили в убийстве 18-летнего Аарона Пажича.

Об этом сообщает издание Mirror в среду, 28 февраля.

Отмечается, что 26-летняя девушка перед преступлением написала роман, в котором она подробно описала страдания жертвы серийного убийцы.

Уточняется, что подозреваемая сначала душила юношу проволокой, а после того, как та поравлась, нанесла Аарону Пажичу три ножевых ранения.

Тело жертвы она закопала в саду своего дома. Суд также приговорил к пожизненному заключению сообщницу Лилли – 43-летнюю сожительницу Труди Ленон.

Женщина помогла девушке заманить Пажича в дом и совершить убийство.

Неизданный роман "Игровая зона" Джеммы Лилли посвящен женщине, у которой была мечта всей жизни – убить кого-нибудь. Семья девушки рассказала, что она мечтала стать известной писательницей в жанре ужасов.

По словам мачехи Лилли, девушка была "одержима серийными убийцами", но заверяла, что она "так сбрасывала напряжение".
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