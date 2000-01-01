28.02 10:06 MIGnews.com

Ашдод: мать хотела отравить детей и подожгла квартиру

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Полиция Израиля, в ходе расследования дела о пожаре в жилом доме на улице Маво Хамациц в Ашдоде, обнаружила суицидные письма 29-летней матери, сообщившей о том, что она намерена “забрать с собой” двоих детей, чтобы те не “стали обузой” для других.Дети, 4 и 5 лет, отравились угарным дымом во время пожара.В ходе следствия выяснилось, что на момент пожара газ в газовой печке был открыт, а пожар начался в результате преднамеренного поджога в нескольких углах квартиры.В ходе допросов мать призналась, что намеревалась отравить детей специально купленным для этой цели крысиным ядом. Позднее мать выбросила яд в мусор, но факт покупки подтвержден владельцем магазина.Мать остается под стражей с момента пожара и ее сегодня, 28 февраля, ожидается что прокуратура южного округа предъявит ей обвинительное заключение.