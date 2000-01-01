Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Ашдод: мать хотела отравить детей и подожгла квартиру 28.02 10:06   MIGnews.com

Ашдод: мать хотела отравить детей и подожгла квартиру

Полиция Израиля, в ходе расследования дела о пожаре в жилом доме на улице Маво Хамациц в Ашдоде, обнаружила суицидные письма 29-летней матери, сообщившей о том, что она намерена “забрать с собой” двоих детей, чтобы те не “стали обузой” для других.

Дети, 4 и 5 лет, отравились угарным дымом во время пожара.

В ходе следствия выяснилось, что на момент пожара газ в газовой печке был открыт, а пожар начался в результате преднамеренного поджога в нескольких углах квартиры.

В ходе допросов мать призналась, что намеревалась отравить детей специально купленным для этой цели крысиным ядом. Позднее мать выбросила яд в мусор, но факт покупки подтвержден владельцем магазина.

Мать остается под стражей с момента пожара и ее сегодня, 28 февраля, ожидается что прокуратура южного округа предъявит ей обвинительное заключение.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:40
СМИ: спутники обнаружили иранскую базу в Сирии
11:30
"Полиция активно участвует в путче левых"
11:11
Сигаролюбы съехались в Гавану
10:52
Обвинение попросило 30 лет для экс-президента Южной Кореи
10:40
Ципи Ливни шокирована перепиской судьи и следователя
10:05
Германия запретит въезд для дизельных машин
09:47
Скандал с whatsapp подорвал доверие к юридической системе
09:25
Либерман: мы предотвращаем 20-30 терактов в неделю
09:07
На Кикар Ха-Медина запретили продавать алкоголь
08:58
Позиции ЦАХАЛа обстреляли на Западном берегу
08:21
Париж: Убийство еврейки признано антисемитским преступлением
07:47
Новый судья БАГАЦа: Израиль ничего не должен Газе
07:11
Нетаниягу встретился с министром иностранных дел Бразилии
07:10
Эрдан: поведение главы БАГАЦ порождает вопросы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus