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Поселенцы не дают МАГАВу эвакуировать в Офре. Видео 28.02 09:28   MIGnews.com

Поселенцы не дают МАГАВу эвакуировать в Офре. Видео

Утро в Офре, где сотрудники пограничной полиции Израиля готовились эвакуировать девять построенных на палестинской земле домов, которые суд признал незаконными и "приговорил" снести, началось со столкновений с местными жителями.



Несмотря на то, что крайний срок сноса был назначен на 5 марта, силы безопасности решили с этим не затягивать и явились в поселение почти за неделю до оглашенной даты. После того, как в понедельник, 27 февраля, БАГАЦ отклонил апелляцию поселенцев, просивших опечатать, но не сносить дома, военные объявили, что эвакуация состоится в 9 утра следующего дня.



Однако вместо этого офицеров встретили несколько сотен молодых активистов, которые заняли оцепленные здания. После толкучки десятки протестующих выбрались на крыши и балконы некоторых домов и заявили об отказе эвакуироваться. На некоторых домах вывесили огромные плакаты с портретами семей когда-то в них живших. Остальные собрались внизу и танцуют.



В целом картина напоминает происходившее в находившейся по соседству Амоне.
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