28.02 09:09 MIGnews.com

Опубликованы имена расстрелянных в Нетании

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В прессе опубликовали имена двух жертв инцидента в Нетании, где ночью обстреляли группу молодых людей у дома на улице профессор Шор. Это Авив Боарон и Рон Яаков. Обоим погибшим было по 19 лет.Напомним, что в результате инцидента пострадали также шестеро других молодых израильтян, которые на данный момент пребывают в госпитале "Хилель Яффе" в Хадере.По данным первоначального расследования, восемь человек, пять юношей и три девушки, находились во дворе жилого дома в тот момент, когда по ним начали стрелять.