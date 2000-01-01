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Объявлены имена расстрелянных в Нетании | Фото: @Mdais/Twitter28.02 09:09   MIGnews.com

Опубликованы имена расстрелянных в Нетании

В прессе опубликовали имена двух жертв инцидента в Нетании, где ночью обстреляли группу молодых людей у дома на улице профессор Шор. Это Авив Боарон и Рон Яаков. Обоим погибшим было по 19 лет.




Напомним, что в результате инцидента пострадали также шестеро других молодых израильтян, которые на данный момент пребывают в госпитале "Хилель Яффе" в Хадере.

По данным первоначального расследования, восемь человек, пять юношей и три девушки, находились во дворе жилого дома в тот момент, когда по ним начали стрелять.
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