28.02 09:01 MIGnews.com
В Бат-Яме вместо гангстера убит его охранник
В израильских СМИ опубликовано имя застреленного вчера в Бат-Яме молодого человека.
Убитый, 27-летний Авихай Вакнин из Ашдода, был телохранителем известного криминального авторитета Коби Амсалема.
Вакнин был за рулем черной “Шкоды”, когда на улице Бен-Гурион, на границе Бат-Яма и Яффо машину догнал мопед. Вакнина убили выстрелом в упор. Целью покушения был Амасалем.
По сообщениям в социальных сетях Вакнин работал на Амсалема потому что влез в доги которые оказался не в состоянии выплатить.
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