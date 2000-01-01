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YouTube 28.02 10:32   MIGnews.com

Актер Караченцов попал в аварию: виноват водитель "Газели"

Виновником аварии, в которой пострадал актер Николай Караченцов, был водитель "Газели". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По словам источника, грузовой фургон не заметил "Тойоту", которая выезжала на перекресток, и врезался ей бок. Караченцова госпитализировали с сотрясением мозга. ДТП произошло накануне вечером — спустя ровно 12 лет после аварии, которая положила конец актерской карьере Караченцова.

Поселок Загорянский Московской области. Именно здесь произошло ДТП, в котором пострадал знаменитый актер Николай Караченцов. Совпадение или трагическая случайность, но ровно 12 лет назад в ночь на 28 февраля Караченцов также попал в серьезную автомобильную аварию.

Столкнулись два автомобиля — внедорожник "Тойота" и "Газель". Удар был такой силы, что иномарка перевернулась. Внутри находились актер и близкие ему люди. Супруга Людмила Поргина — ей по некоторым данным принадлежит внедорожник — предположительно была за рулем. Также среди пассажиров автомобиля, по данным СМИ, были лечащая медсестра Караченцова Надежда Сергеева и родственница актера Эльза Ивлева. Авария случилась около семи часов вечера — неподалеку от дачи, где живет актер. Семья собиралась в кинотеатр.

Врачи доставили пострадавших в Щелковскую районную больницу. Медики диагностировали у актера закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Караченцова срочно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах аварии. Автомобили доставили на спецстоянку.

В прошлом ДТП, которое произошло в 2005 году в Москве, Караченцов получил серьезную черепно-мозговую травму и почти месяц пролежал в коме, напоминает телеканал "Россия 24".
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