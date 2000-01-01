28.02 08:08 MIGnews.com

Скончалась еще одна жертва расстрела в Нетании

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Израильские СМИ сообщают, что от полученных ранений скончалась еще одна жертва расстрела в Нетании.Неизвестные ночью обстреляли группу молодых людей во дворе дома в Нетании. Один человек скончался на месте, семь получили ранения.Сообщается, что умершему от ран было 20 лет.Два человека получили ранения средней степени тяжести, четыре - легкие ранения.По сообщению радио Галей ЦАХАЛ, речь идет о квартале новых домов. Ами Црор, сосед семьи, на которую совершено нападение, говорит, что группа молодых людей устроила вечеринку. Соседи утверждает, что у семьи нет связей с криминалом.