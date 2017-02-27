28.02 06:48 MIGnews.com

Расстрел в Нетании: один убитый, семь раненых

אירוע הירי בנתניה: 1 אנוש, 1 קשה, 2 בינוני ו-3 נוספים במצב קל. מד"א שהוזעק לזירה מפנה את הפצועים לבי"ח @hillaalroy @doronhe @TzurMaor pic.twitter.com/KEp9onV1qs — חדשות 10 (@news10) February 27, 2017

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