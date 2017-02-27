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Расстрел в Нетании: один убитый, семь раненых 28.02 06:48   MIGnews.com

Расстрел в Нетании: один убитый, семь раненых

Минувшей ночью по группе молодых людей у дома на улице Профессор Шор в Нетании открыли огонь.

Один человек убит, семь получили ранения. Один человек находится в тяжелом состоянии, остальные получили ранения средней степени тяжести.




По данным первоначального расследования, восемь человек, пять юношей и три девушки, находились во дворе жилого дома в тот момент, когда по ним начали стрелять. Тяжелораненый эвакуирован в госпиталь Ланиадо, Нетания, остальные - в госпиталь Хилель Яффе в Хадере.

Большие силы полиции ведут розыск нападавших.

Днем 27 февраля на улице в Бат-Яме был застрелен 27-летний молодой человек. Он был телохранителем известного гангстера. Его расстреляли с мотоцикла, проезжавшего мимо машины, в которой сидел гангстер.
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