Расстрел в Нетании: один убитый, семь раненых

По данным первоначального расследования, восемь человек, пять юношей и три девушки, находились во дворе жилого дома в тот момент, когда по ним начали стрелять. Тяжелораненый эвакуирован в госпиталь Ланиадо, Нетания, остальные - в госпиталь Хилель Яффе в Хадере.
Большие силы полиции ведут розыск нападавших.
Днем 27 февраля на улице в Бат-Яме был застрелен 27-летний молодой человек. Он был телохранителем известного гангстера. Его расстреляли с мотоцикла, проезжавшего мимо машины, в которой сидел гангстер.