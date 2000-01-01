01.03 08:54 MIGnews.com

Ле Пен на пути к лишению неприкосновенности

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Члены Комитета по юридическим вопросам Европарламента проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности Марин Ле Пен. Поводом стало расследование в отношении лидера партии "Национальный фронт" по факту "распространения изображений, содержащих сцены насилия".Речь идет о "твиттере" Ле Пен, где она выложила фото трех жертв террористической организации "Исламское Государство", также известная как ISIS, в том числе и казненного боевиками американского журналиста Джеймса Фоли. Его родители публично выразили свое возмущение публикацией снимков и призвали Ле Пен удалить фото. Осудили женщину-политика и премьер-министр Франции Мануэль Валльс, и ряд ее других политических оппонентов.Отметим, для вступления голосования в силу его результаты должны быть утверждены на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. При этом сроки вынесения вопроса о лишении Ле Пен парламентского иммунитета в повестке дня пока не называются.