28.02 21:49 MIGnews.com

Снайпер ранил двух человек во время выступления Олланда

Coup de feu pendant le discours de François Hollande à Villognon lors de l'inauguration de la LGV Tours Bordeaux pic.twitter.com/c0Sp5dpLty — F3 Poitou-Charentes (@F3PoitouChtes) 28 февраля 2017 г.

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Комментарии

Во Франции во время выступления президента страны Франсуа Олланда снайпер из числа сотрудников полиции произвел случайный выстрел.Инцидент произошел, когда Олланд выступал с речью перед открытием линии скоростных поездов между Парижем и Бордо.По данным радиостанции Europe1, выстрел произошел, когда снайпер "менял положение".В результате два человека получили незначительные ранения."Я надеюсь, там не случилось ничего страшного", – сказал Олланд после того, как раздался выстрел.