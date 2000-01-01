28.02 21:49 MIGnews.com
Снайпер ранил двух человек во время выступления Олланда
Во Франции во время выступления президента страны Франсуа Олланда снайпер из числа сотрудников полиции произвел случайный выстрел.
Инцидент произошел, когда Олланд выступал с речью перед открытием линии скоростных поездов между Парижем и Бордо.
По данным радиостанции Europe1, выстрел произошел, когда снайпер "менял положение".
В результате два человека получили незначительные ранения.
"Я надеюсь, там не случилось ничего страшного", – сказал Олланд после того, как раздался выстрел.
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