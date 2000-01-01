28.02 20:12 MIGnews.com

Взрыв на военном складе в Сербии: 1 погибший, 25 раненых

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Один человек был убит и 25 получили ранения во вторник, 28 февраля, в результате взрыва на военном складе в центральной сербском городе Крагуевац, как говорится в сообщении Министерства обороны.Поиски еще трех пропавших рабочих продолжается, говорится в заявлении.Взрыв произошел после того, как вспыхнул пожар в разделе для вывода боеприпасов из эксплуатации, как сообщает информационное агентство Tanjug.Ремонтное депо в Крагуеваце, основанное в 1853 году, находится за пределами жилых районов.