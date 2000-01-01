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flickr 28.02 19:54   MIGnews.com

В Берлине закрыли мечеть, спонсирующую терроризм

Мечеть, в которую ходил террорист Анис Амри, протаранивший толпу на рождественской ярмарке в Берлине, была закрыта немецкими властями в ходе серии полицейских рейдов в охоте на других радикальных исламистов.

Молитвенные номера мечети в центральном районе были известным местом встречи для мужчин и женщин, которые перешли в исламистские круги.

Более 460 сотрудников полиции провели рейды в 24 других местах по всему городу во вторник ночью, 28 февраля, связанных с деятельностью в мечети, где, как подозревается, регулярно собирают деньги на финансирование терактов в Сирии.

Амри, который провел теракт 19 декабря, в котором погибли 12 человек и более 50 получили ранения, был постоянным посетителем мечети, наряду с другими исламистами, которые были готовы проводить дальнейшие теракты, как считает полиция.

Офицеры наблюдали входа в мечеть, используя скрытую камеру из полицейского участка, расположенную напротив, сказал пресс-секретарь полиции.

Амри бежал из Берлина после нападения и был задержан на окраине Милана четыре дня спустя двумя полицейскими, один из которых застрелил его.
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