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28.02 16:52   MIGnews.com

В Сиднее эвакуирован Еврейский музей

Еврейский музей в Сиднее был эвакуирован после угрозы взрыва. Угроза взрыва была получена сотрудниками музея во вторник, 28 февраля.

Все сотрудники в соседнем здании корпуса Нового Южного Еврейского Совета Депутатов Уэльса также были эвакуированы. Полиция и сотрудники службы безопасности обыскали здание и позволили сотрудникам вернуться двумя с половиной часами позже.

Музей, посвященный документированию и преподаванию истории Холокоста, объявил о запуске своей новой фотовыставки на прошлой неделе.

Один из депутатов Совета сообщил, что здание было эвакуировано полицией в качестве "меры предосторожности".
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