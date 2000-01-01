28.02 16:52 MIGnews.com

В Сиднее эвакуирован Еврейский музей

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Еврейский музей в Сиднее был эвакуирован после угрозы взрыва. Угроза взрыва была получена сотрудниками музея во вторник, 28 февраля.Все сотрудники в соседнем здании корпуса Нового Южного Еврейского Совета Депутатов Уэльса также были эвакуированы. Полиция и сотрудники службы безопасности обыскали здание и позволили сотрудникам вернуться двумя с половиной часами позже.Музей, посвященный документированию и преподаванию истории Холокоста, объявил о запуске своей новой фотовыставки на прошлой неделе.Один из депутатов Совета сообщил, что здание было эвакуировано полицией в качестве "меры предосторожности".