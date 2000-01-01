28.02 17:24 MIGnews.com

Два израильских брата скрыли от налоговой сотни миллионов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Два брата, граждане Израиля, были арестованы по подозрению в уклонении от налогов в особо крупных размеров.Братья, Эзра и Ави Регев, зарегистрировали компанию Oz Group Limited на Виргинских островах, и компанию EMA Trading на острове Мэн.Братья специализировались на международной торговле товарами. Оборот фирм составлял сотни миллионов долларов в год. Только за 2012 и 2013 годы от властей были скрыты доходы в 18 и 21 миллионов евро соответственно.Для того, чтобы прогонять средства через указанные компании, братья организовали в Тель-Авиве фирму Решет, но не отчитывались налоговым властям о деятельности двух зарубежных компаний. При обыске в офисах братьев вскрыты сейфы, в которых обнаружены сотни тысяч шекелей наличными.Братья, по решению суда в Тель-Авиве, отпущены под залог.