28.02 13:32 MIGnews.com

В Офра ранены пять полицейских

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В ходе эвакуации девяти домов, подлежащих сносу, в столкновениях с протестующими получили легкие ранения пять полицейских.Двух полицейских покусали, одного оглушили ударом по голове, один получил ранение в грудь и одному вывихнули запястье.На настоящий момент эвакуированы три дома из девяти. Восемь семей согласились на эвакуацию.По подозрению в нападении на полицейских арестованы 17-летний юноша и мужчина.