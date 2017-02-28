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В Офра ранены пять полицейских 28.02 13:32   MIGnews.com

В Офра ранены пять полицейских

В ходе эвакуации девяти домов, подлежащих сносу, в столкновениях с протестующими получили легкие ранения пять полицейских.




Двух полицейских покусали, одного оглушили ударом по голове, один получил ранение в грудь и одному вывихнули запястье.

На настоящий момент эвакуированы три дома из девяти. Восемь семей согласились на эвакуацию.

По подозрению в нападении на полицейских арестованы 17-летний юноша и мужчина.
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