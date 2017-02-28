28.02 13:32 MIGnews.com
В Офра ранены пять полицейских
В ходе эвакуации девяти домов, подлежащих сносу, в столкновениях с протестующими получили легкие ранения пять полицейских.
Двух полицейских покусали, одного оглушили ударом по голове, один получил ранение в грудь и одному вывихнули запястье.
На настоящий момент эвакуированы три дома из девяти. Восемь семей согласились на эвакуацию.
По подозрению в нападении на полицейских арестованы 17-летний юноша и мужчина.
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