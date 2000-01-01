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4 000 тел: найдена самая большая братская могила в Ираке 28.02 11:51   MIGnews.com

4 000 тел: найдена самая большая братская могила в Ираке

Неподалеку от северной окраины Мосула обнаружена гигантская братская могила, в которую ISIS сбрасывал тела казненных иракских солдат и персонала служб безопасности.

Иракские источники утверждают, что в карьере Хасфа в 8 километрах от Мосула находятся более 4000 тел расстрелянных иракцев.

По свидетельствам местных жителей, полицейских и солдат, со связанными руками и повязками на глазах убивали выстрелом в затылок на краю карьера.

Ранее самой большой братской могилой считалось место массового погребения кадетов школы ВВС Ирака близ Кэмп Шпейхер, Тикрит.

Глубина карьера в Хасфа составляет 400 метров, и карьер заполнен чуть ли до краев.

Свидетели утверждают, что после захвата Мосула только за один день в Хасфа были казнены 2000 иракских полицейских.
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