28.01 18:02 MIGnews.com

Туроператоры РФ прекратили прием китайских туристов

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Российские туроператоры приостанавливают прием организованных групп из Китая, сообщил Российский союз туриндустрии. Причиной данного решения стало распространение коронавируса в стране, пишет пресс-служба.В РСТ рассказали, что во вторник произойдет остановка въезда для тургрупп, в то время как в понедельник их прием уже был запрещен. Что же касается запрета на поездки тургрупп за пределы страны, который ввели в Пекине, то он является не строгим предписанием, а рекомендацией для местных властей. Поэтому еще вчера в Россию направлялись некоторые тургрпуппы из Китая."Сейчас все списки аннулированы, все групповые поездки китайцев в Россию остановлены", - отметили в РСТ.Приехавшие же в Россию китайцы не будут прерывать туры и покидать страну досрочно.В Китае тем временем число заболевших коронавирусом достигло 4,5 тысяч, а жертв болезни - около сотни.