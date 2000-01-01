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Туроператоры РФ прекратили прием китайских туристов 28.01 18:02   MIGnews.com

Туроператоры РФ прекратили прием китайских туристов

Российские туроператоры приостанавливают прием организованных групп из Китая, сообщил Российский союз туриндустрии. Причиной данного решения стало распространение коронавируса в стране, пишет пресс-служба.

В РСТ рассказали, что во вторник произойдет остановка въезда для тургрупп, в то время как в понедельник их прием уже был запрещен. Что же касается запрета на поездки тургрупп за пределы страны, который ввели в Пекине, то он является не строгим предписанием, а рекомендацией для местных властей. Поэтому еще вчера в Россию направлялись некоторые тургрпуппы из Китая.

"Сейчас все списки аннулированы, все групповые поездки китайцев в Россию остановлены", - отметили в РСТ.

Приехавшие же в Россию китайцы не будут прерывать туры и покидать страну досрочно.

В Китае тем временем число заболевших коронавирусом достигло 4,5 тысяч, а жертв болезни - около сотни.


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