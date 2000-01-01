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Украинский корабль заблокировал судоходство на Дунае 28.01 20:13   MIGnews.com

Украинский корабль заблокировал судоходство на Дунае

Cудоходство на реке Дунай на севере Болгарии было заблокировано украинским кораблем, севшим на мель и задержавшим 15 других судов.

По данным Морского агентства Болгарии, в настоящее время предпринимаются усилия по перемещению украинского корабля с речного пути, поскольку 15 других судов задерживаются из-за инцидента в районе города Белене. Когда будут завершены работы по разблокированию судоходного пути, неизвестно.

Также представители болгарских властей заявили, что на капитана украинского судна будет наложен штраф за несоблюдение ограничения глубины, составлявшего 22 дециметра, тогда как осадка украинского судна составляла 23 дециметра.


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