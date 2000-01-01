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ЦАХАЛ задержал ливанца за незаконное пересечение границы | Фото:28.01 16:23   MIGnews.com

ЦАХАЛ задержал ливанца за незаконное пересечение границы

Во вторник, 28 января, силы ЦАХАЛа задержали мужчину из Ливана за незаконное пересечение границы.

Инцидент произошел в бедуинской деревне аль-Арамше на западе Галилеи.

Неподалеку от этого места был замечен человек, который, по предварительным данным, незаконно пересек границу из Ливана, сообщил представитель пресс-службы ЦАХАЛа.

Мужчина был арестован и в настоящее время находится под следствием сил безопасности.


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