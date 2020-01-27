Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











В Греции российских моряков приговорили к 395 годам тюрьмы 28.01 19:05   MIGnews.com

В Греции российских моряков приговорили к 395 годам тюрьмы

Суд греческого города Каламата приговорил двух россиян к 395 годам тюрьмы и штрафу в 6 млн евро за перевозку нелегальных мигрантов.

Суд вынес обвинительные приговоры двоим российским гражданам, которые были задержаны в июне прошлого года по подозрению в незаконной перевозке мигрантов в Грецию.

В Греции очень суровое законодательство к тем, кто перевозит нелегальных мигрантов. За первого мигранта перевозчики приговариваются к 15 годам тюремного заключения, а за каждого последующего - к 7,5 годам. В результате зачастую сроки заключения составляют десятки и даже сотни лет, пишет TellerReport.

Представитель посольстваРФ в Греции заявил, что в последнее время участились случаи задержания российских моряков, работавших по контракту на иностранных судах. В 2019 году было задержано 12 россиян, которые были в экипажах судов.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:41
Трамп: мы признаем суверенитет Израиля на территориях
19:35
Трамп: в реальности Иерусалим давно освобожден
19:00
Глава Самарии: Израиль в опасности из-за ПА
18:44
Росатом переносит региональный центр в Будапешт
18:28
Самодельные взрывные устройства на юге Израиля
18:23
Северная Македония вводит меры из-за загрязнения воздуха
18:09
Израильский футболист покинул Китай из-за коронавируса
18:02
Туроператоры РФ прекратили прием китайских туристов
17:42
Яффа Иссахар поделилась подробностями разговора с Путиным
17:41
Венгрия может получить газ по TurkStream уже через 2 года
17:20
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
17:09
SIPRI: РФ уступила КНР в рейтинге производителей оружия
17:02
В РФ есть препараты против коронавируса
16:33
В Кремле назвали оскорбительными слова Зеленского об СССР
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus