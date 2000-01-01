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Хайфа: Жилой дом едва не рухнул из-за `тоннеля каннабиса` 28.01 11:37   MIGnews.com

Хайфа: Жилой дом едва не рухнул из-за "тоннеля каннабиса"

 Обитатель города Хайфа Яков Лави вырыл тоннель с целью выращивания в нем каннабиса.

Тоннель он решил вырыть под трехэтажным зданием в котором живет.

Осуществление проекта - с помощью кирки и лопаты, продолжалось шесть месяцев.

Лави также инвестировал 6 тысяч шекелей в оборудование для тоннельной лаборатории. Лави вырастил в тоннеле 86 кустов марихуаны.

Полиция арестовала Лави. В ходе следствия выяснилось, что из-за тоннеля создалась реальная опасность обрушения здания. Полиция с недоумением отметила, что никто из соседей не заметил бурной активности Лави.


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