29.01 00:25 MIGnews.com
Поляк с дорожным знаком напал на российский грузовик
В польском городе Стшельцы Краеньские мужчина набросился на российский грузовик вооружившись дорожным знаком.
Инцидент произошел в самом центре города.
44-летний поляк начал бить дорожным знаком по лобовому стеклу автомобиля, выкрикивая при этом: "Это мой город, я здесь главный".
Двое мужчин, которые находились внутри грузовика, не пострадали.
В последствии нападавший был доставлен в больницу. Также известно, что перед нападением он украл легковой автомобиль и заправил его, не заплатив за топливо на заправке.
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