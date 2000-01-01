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Поляк с дорожным знаком напал на российский грузовик 29.01 00:25   MIGnews.com

Поляк с дорожным знаком напал на российский грузовик

В польском городе Стшельцы Краеньские мужчина набросился на российский грузовик вооружившись дорожным знаком.

Инцидент произошел в самом центре города.

44-летний поляк начал бить дорожным знаком по лобовому стеклу автомобиля, выкрикивая при этом: "Это мой город, я здесь главный".

Двое мужчин, которые находились внутри грузовика, не пострадали.

В последствии нападавший был доставлен в больницу. Также известно, что перед нападением он украл легковой автомобиль и заправил его, не заплатив за топливо на заправке.


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