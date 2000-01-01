29.01 00:25 MIGnews.com

Поляк с дорожным знаком напал на российский грузовик

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В польском городе Стшельцы Краеньские мужчина набросился на российский грузовик вооружившись дорожным знаком.Инцидент произошел в самом центре города.44-летний поляк начал бить дорожным знаком по лобовому стеклу автомобиля, выкрикивая при этом: "Это мой город, я здесь главный".Двое мужчин, которые находились внутри грузовика, не пострадали.В последствии нападавший был доставлен в больницу. Также известно, что перед нападением он украл легковой автомобиль и заправил его, не заплатив за топливо на заправке.