Гостиницы в Москве взяли под контроль из-за коронавируса
Гостиницы и другие места массового проживания туристов столице России взяты под особый контроль из-за распространения коронавируса в Китае и других странах, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
Собянин подчеркнул, что при появлении тревожных сигналов в гостиницы будут высланы бригады медиков, которые проведут сплошной осмотр постояльцев учреждения.
Он подчеркнул, что при появлении тревожных сигналов в гостиницы будут высланы бригады медиков, которые проведут сплошной осмотр постояльцев учреждения.
Также в столице создан оперативный штаб для контроля ситуации. Кроме того, принято решение о дополнительных закупках респираторов, масок и защитных костюмов. Мэрия столицы совместно с Росздравнадзором работает над оперативными поставками современных тест-систем, которые могут быстро диагностировать коронавирус. Собянин отметил, что держит ситуацию с заболеванием на личном контроле.
Подчеркнем, что заболевших коронавирусом в РФ на сей день не обнаружено.