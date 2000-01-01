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Гостиницы в Москве взяли под контроль из-за коронавируса 28.01 15:34   MIGnews.com

Гостиницы в Москве взяли под контроль из-за коронавируса

Гостиницы и другие места массового проживания туристов столице России взяты под особый контроль из-за распространения коронавируса в Китае и других странах, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Собянин подчеркнул, что при появлении тревожных сигналов в гостиницы будут высланы бригады медиков, которые проведут сплошной осмотр постояльцев учреждения.

Он подчеркнул, что при появлении тревожных сигналов в гостиницы будут высланы бригады медиков, которые проведут сплошной осмотр постояльцев учреждения.

Также в столице создан оперативный штаб для контроля ситуации. Кроме того, принято решение о дополнительных закупках респираторов, масок и защитных костюмов. Мэрия столицы совместно с Росздравнадзором работает над оперативными поставками современных тест-систем, которые могут быстро диагностировать коронавирус. Собянин отметил, что держит ситуацию с заболеванием на личном контроле.

Подчеркнем, что заболевших коронавирусом в РФ на сей день не обнаружено.


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