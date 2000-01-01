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flickr 28.01 10:57   MIGnews.com

Эксперты заявили об ошибках экипажа перед падением Ту-154

Все системы разбившегося в районе Сочи самолета Минобороны России исправно работали до столкновения с водой. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на предварительные выводы комиссии по расследованию причин катастрофы.

Ранее, по итогам взрывотехнической экспертизы, была опровергнута и версия о возможном теракте на борту самолета или его обстреле с земли. Таким образом, единственной версией стала ошибка экипажа, пишет издание.

В настоящее время изучаются действия летчиков во время взлета Ту-154. Что именно привело к катастрофе, пока неясно. Низкое качество исходных данных не позволяет специалистам поэтапно восстановить всю схему развития нештатной ситуации на борту.

В ходе исследования параметрического самописца военные были вынуждены попросить помощи у гражданской структуры — Межгосударственного авиационного комитета. В центре ВВС для работы с устройством устаревшего типа, осуществляющим запись на магнитную пленку, не оказалось ни оборудования, ни специалистов. Этим и объясняются задержки в работе.

25 декабря 2016 года самолет Ту-154Б-2, направлявшийся в сирийскую Латакию, упал в море практически сразу после взлета. На борту находились 92 человека, в том числе глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза), артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также журналисты. Все они погибли.
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