28.01 09:45 MIGnews.com

Мексика будет бойкотировать товары из США

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Мексиканцы начали кампанию в соцсетях, которая призывает к бойкоту товаров из Соединенных Штатов. Кампанию развернули после того, как американский лидер Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой.В Twitter и других социальных сетях призывы бойкота американской продукции, пользователи размещают с хэштегом #AdiosProductosGringos. В частности жители Мексики призывают к бойкоту продукции и услуг McDonald's, Walmart, Coca-Cola и других американских компаний.В свою очередь, Дональд Трамп сделав шаг выполнению своего предвыборного общения, 25 января подписал указ о строительстве стены на границе Штатов и Мексики. Кроме того, президент требует, чтобы строительство стены оплатило мексиканское правительство.В ответ на это, президент Мексики Энрике Пенья Ньето отменил свой визит в Вашингтон на следующей неделе. Также руководство страны заявило, что Мексика не будет платить за строительство стены на границе.