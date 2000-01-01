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Мексика будет бойкотировать товары из США | Фото: Thinkstock28.01 09:45   MIGnews.com

Мексика будет бойкотировать товары из США

Мексиканцы начали кампанию в соцсетях, которая призывает к бойкоту товаров из Соединенных Штатов. Кампанию развернули после того, как американский лидер Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой.

В Twitter и других социальных сетях призывы бойкота американской продукции, пользователи размещают с хэштегом #AdiosProductosGringos. В частности жители Мексики призывают к бойкоту продукции и услуг McDonald's, Walmart, Coca-Cola и других американских компаний.

В свою очередь, Дональд Трамп сделав шаг выполнению своего предвыборного общения, 25 января подписал указ о строительстве стены на границе Штатов и Мексики. Кроме того, президент требует, чтобы строительство стены оплатило мексиканское правительство.

В ответ на это, президент Мексики Энрике Пенья Ньето отменил свой визит в Вашингтон на следующей неделе. Также руководство страны заявило, что Мексика не будет платить за строительство стены на границе.
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