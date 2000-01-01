28.01 07:52 MIGnews.com

Норвегия: РФ пыталась повлиять на Нобелевский комитет

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Российские спецслужбы предпринимали попытки повлиять на Нобелевский комитет. Об этом заявила полицейская служба безопасности (ПСБ) страны. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на Норвежскаую государственную телерадиокомпания NRK.По мнению спецслужб, целью Москвы было не допустить вручения Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко. Для этого в Сеть выложили письмо поверенному в делах США в Норвегии за подписью Владимира Гройсмана, который тогда возглавлял украинский парламент (сейчас он занимает должность премьер-министра. – ред.) Послание содержало благодарности американским дипломатам за то, что они заручились поддержкой двух из пяти членов Нобелевского комитета. При этом автор указывал, что это не соответствует "предыдущим договоренностям" и отмечал, что президенту Порошенко нужны гарантии присуждения награды.Вскоре после публикации письма в интернете двое представителей российского посольства встретились с секретарем комитета и директором Норвежского нобелевского института Улавом Ньёлстадом. После этого визита Ньёлстад обратился в ПСБ, поскольку посчитал, что могла быть предпринята попытка повлиять на комитет. ПСБ в итоге пришла к выводу, что визит был частью российской спецоперации, а один из посетителей был офицером Службы внешней разведки РФ.Глава контрразведывательного подразделения ПСБ Арне Кристиан Хёугстёйл заявил, что фальшивое письмо и новости использовались для дискредитации потенциального претендента на премию мира. Также в службе не исключают, что российские хакеры могли пытаться взломать компьютеры Норвежского нобелевского института.В российском посольстве в Норвегии отметили, что сбор и анализ информации о внешней и внутренней политике является важной частью работы дипломатов любой страны. Для этого, в частности, проводятся и встречи с представителями Нобелевского комитета. Попытку выставить рутинную дипломатическую работу происками спецслужб в посольстве назвали паранойей.Отметим, что список претендентов на Нобелевскую премию держится в секрете и обнародуется только через 50 лет после присуждения наград. В 2015 году премия мира досталась тунисскому "квартету" национального диалога.