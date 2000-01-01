28.01 19:12 MIGnews.com

В Калифорнии собирают подписи за референдум о выходе из США

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В американском штате Калифорния стартовал сбор подписей за проведение референдума о выходе из состава США, который активисты уже назвали по аналогии с Великобританией - Calеxit. Об этом сторонники референдума сообщили в официальном микроблоге акции в Тwitter. Они также уточнили, что проведение референдума станет возможным, если в течение 180 дней удастся собрать в поддержку акции 585 тысяч подписей, или 8% всего населения штата.После того как подписи будут собраны, состоится голосование за отмену двух статей местной конституции - признании Калифорнии "неотъемлемой частью США", а конституции Соединенных Штатов — "основным законом страны", за чем последует и сам референдум. Как сообщает Los Angeles Times, это может произойти весной 2019 года.Уточняется, что для выхода штата из состава США необходима явка как минимум половины избирателей, зарегистрированных в Калифорнии. При этом отделение может произойти только в том случае, если не менее 55% участников референдума дадут положительный ответ.